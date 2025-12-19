الأمم المتحدة تحذر من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في القرن الإفريقي

جنيف- (أ ش أ)

حذرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة وعلى لسان ممثلها في شرق إفريقيا سيريل فيراند، من انعدام الأمن الغذائي في شرق القرن الإفريقي خاصة كينيا والصومال وذلك جراء فشل موسم الأمطار.

وقال فيراند، إن مناطق عديدة في الصومال وشرق كينيا وجنوب إثيوبيا تلقت أقل من 60% من معدل هطول الأمطار الطبيعي، بينما تلقت المناطق الأكثر تضررا أقل من 30%، وشهدت بعض المناطق انعداما شبه تام للأمطار.

وأكد أن بعض المناطق شهدت تسجيل أشد مواسم الجفاف على الإطلاق منذ عام 1981.

وأوضحت المنظمة أنه من المرجح أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي - الذي بلغ مستويات مرتفعة بالفعل في جميع أنحاء المنطقة بشكل كبير - خلال النصف الأول من عام 2026.. مشيرة إلى أن التقديرات الحالية تشير إلى أن 2.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في كينيا، و4.4 مليون شخص في الصومال في الوقت الذي يتوقع أن ترتفع تقديرات انعدام الأمن الغذائي هذه، مع احتمال وصول المزيد من السكان إلى حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) خلال الأشهر القادمة.

وأكدت المنظمة أنها بدأت بالفعل في تنفيذ إجراءات استباقية استجابةً للجفاف المتوقع في إثيوبيا وكينيا والصومال بتكلفة تبلغ ملايين الدولارات.. موضحة أن هناك فجوة تمويلية حرجة إذ لم يتم تمويل خطة الصومال الإنسانية لعام 2025 إلا بنسبة 24% فقط.