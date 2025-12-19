إصابة 9 أشخاص على الأقل في هجوم بسكين في تايبيه

تايبيه (تايوان)- (أ ب)

ذكرت محطات إذاعية محلية اليوم الجمعة أن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح في هجوم بسكين في تايبيه، عاصمة تايوان.

وأضافت التقارير أن مشتبها به ألقى قنابل دخان على محطة مترو أنفاق رئيسية في تايبيه بالقرب من محطة قطارات رئيسية في المدينة.

ثم استقل المشتبه به مترو الأنفاق لمحطة واحدة وخرج من المحطة وألقى المزيد من قنابل الدخان على الشارع قبل أن يسحب سكينا ويطعن المارة، وفقا للقطات بثتها قناة (إي.بي.سي).

وتظهر الصور المشتبه به وهو يركض داخل متجر متعدد الأقسام. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم العثور على شخص فاقد للوعي في الموقع.

ولم تصدر الشرطة بعد أي تصريحات علنية بشأن الهجوم.