قوات الاحتلال تتوغل في قرى ومناطق بريف القنيطرة السوري الجنوبي

دمشق- (د ب أ)

توغلت قوات الاحتلال اليوم الجمعة، في عدد من القرى والمناطق في ريف القنيطرة الجنوبي السوري.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم، "أن قوة عسكرية للاحتلال مؤلفة من ثلاث سيارات، توغلت من مدخل بلدة بئر عجم باتجاه قرية بريقة، وتوقفت لفترة عند بئر مياه الكباس".

وتوغلت قوة ثانية مؤلفة من سيارتي "همر" وسيارتي "هايلكس"، من مدخل قرية العشة باتجاه قرية الرفيد، كما توغلت قوة أخرى بآلية واحدة عند قرية أم العظام، وأقامت حاجزاً عند تقاطع قريتي المشيرفة ورويحينة.

وأشارت "سانا" إلى أن قوة إسرائيلية من ثلاث سيارات، بينها آليتا "همر" عسكريتان، توغلت أيضاً في قرية رويحينة واتجهت نحو السد.

ويأتي التوغل الجديد ضمن سلسلة انتهاكات ينفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق الجنوب بشكل متكرر ومتصاعد، في خرقٍ واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن، وتشمل هذه الانتهاكات توغلات واعتقالات وعمليات تفتيش ومداهمات، بحسب "سانا".