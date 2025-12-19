خبراء: قطاع غزة تفادي انتشار المجاعة ولكن الوضع لا يزال حرجا

تل أبيب- (أ ب)

صرح خبراء بأن قطاع غزة تفادي انتشار المجاعة، ولكن الوضع لا يزال حرجا.

ويأتي التقرير الجديد للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، والذي أعده خبراء في الأمن الغذائي من عدة منظمات، بعد شهور من إشارة المجموعة إلى أن هناك مجاعة في مدينة غزة وأنها قد تنتشر في القطاع في حالة عدم الاتفاق على وقف لإطلاق النار وإنهاء القيود على دخول المساعدات الإنسانية.

وأشار التقرير إلى حدوث "تحسنات ملحوظة" في الأمن الغذائي والتغذية بعد التوصل لوقف إطلاق النار في أكتوبر وعدم رصد مجاعة.

ورغم ذلك، حذر التقرير من أن الوضع ما زال "هشا إلى حد كبير"، وأن قطاع غزة بأكمله يواجه خطر المجاعة حيث سيواجه قرابة ألفي شخص مستويات كارثية من الجوع حتى شهر أبريل المقبل.