أكسيوس: إدارة ترامب ترى أن إسرائيل لن تستأنف الحرب مع لبنان قريبا



وكالات

قال مسؤول أمريكي، إن إدارة ترامب ترى أن استئناف إسرائيل للحرب مع لبنان غير وارد في الأسابيع المقبلة، وفقا لما نقله موقع أكسيوس الأمريكي.

وبحسب الموقع الأمريكي فقد التقى دبلوماسيون من إسرائيل ولبنان الأربعاء، تحت رعاية الولايات المتحدة وناقشوا التعاون في المشاريع الاقتصادية للمساعدة في استقرار الوضع في جنوب لبنان بالقرب من حدودهما المشتركة.

وأشار الموقع نقلا عن المسؤول الأمريكي، أن واشنطن تأمل أن يسهم اجتماع الناقورة في تهدئة التوترات بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن إدارة ترامب تعتقد أن اغتيال القائد العسكري لحزب الله منح إسرائيل مساحة للمناورة سياسيا، موضحا أن الإدارة تعتقد أن اغتيال القائد العسكري لحزب الله كان أخر عملية إسرائيلية كبرى بلبنان.

واعتبرت السفارة الأمريكية في لبنان الأربعاء، أن انضمام ممثّلين مدنيين، لبناني وإسرائيلي للمرة الأولى إلى اجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، "خطوة مهمة" تعكس الالتزام بتحقيق "الاستقرار والسلام الدائم".

وأوردت السفارة، في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة في الناقورة في جنوب لبنان: "رحّبت جميع الأطراف بالمشاركة الإضافية باعتبارها خطوة مهمة نحو ضمان أن يكون عمل" لجنة وقف إطلاق النار "مرتكزا على حوار مدني مستدام بالإضافة الى الحوار العسكري".

وأشارت السفارة إلى أن انضمامهما يعكس التزام اللجنة تسهيل المناقشات السياسية والعسكرية بهدف تحقيق الامن والاستقرار والسلام الدائم لجميع المجتمعات المتضررة من النزاع.

وأكدت إسرائيل أن مباحثات مباشرة هي الأولى منذ عقود جرت الأربعاء بين مسؤولين إسرائيليين وآخرين لبنانيين، في إطار آلية مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله الذي أبرم قبل عام.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدرسيان: "إن اجتماع لبنان هو محاولة أولية لوضع أساس لعلاقة وتعاون اقتصادي بين إسرائيل ولبنان".

وأضافت: "لا شك أن هذا الاجتماع المباشر بين إسرائيل ولبنان قد تم نتيجة لجهود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتغيير وجه الشرق الأوسط"، وفقا للغد.