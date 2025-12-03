إعلان

تايمز أوف إسرائيل: إصابة 5 جنود بقذيفة استهدفت مركبتهم في رفح

كتب-عبدالله محمود:

10:16 م 03/12/2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، بأن التحقيق الأولي كشف أن مقاتلي المقاومة الفلسطينية أطلقوا على الأرجح قذيفة على مركبة مدرعة برفح مما أدى إلى إصابة 5 جنود إسرائيليين.

وزعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد إصابة 5 جنود إسرائيليين بقذيفة استهدفت مركبتهم المدرعة في رفح.

وأكد نتنياهو، أن جيش الاحتلال لن يتسامح مع أي مساس بالجنود الإسرائيليين وسيرد وفقا لذلك.

وفي وقت سابق، نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية، عن مصادر عسكرية إسرائيلية، بوقوع اشتباكات بين قوات الاحتلال ومقاتلي حماس في منطقة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مجموعة مسلحة في منطقة رفح جنوب غزة، أطلقوا صاروخا مضادا للدروع نحو جيش الاحتلال.

