قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل بعض المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

في الوقت نفسه، أشار بيسكوف إلى أن بوتين رفض عدد من المقترحات الواردة في خطة السلام الأمرية، لكنه أكد استعداد روسيا للقاء المفاوضين الأمريكيين حسب الحاجة من أجل التوصل إلى اتفاق.

كان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أفاد بعدم التوصل إلى حلول وسط بشأن التسوية في أوكرانيا حتى الآن.

وأوضح بيسكوف للصحفيين، أن بوتين ومبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، تبادلا وجهات النظر خلال اللقاء الذي امتد لقرابة 5 ساعات، مضيفا "قُبلت بعض الامور.. ووُصفت أخرى بأنها غير مقبولة. إنها عملية طبيعية لإيجاد تسوية".

وأكد بيسكوف، امتنان بلاده للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جهوده، موضحا أن العمل حاليا يجري على مستوى خبراء عمليين "ونتوقع تحقيق نتائج محددة على هذا المستوى، والتي ستمثل أساسا لاتصالات على أعلى مستوى".

وفي نوفمبر الماضي، كُشف عن مسودة أمريكية مكونة من 28 نقطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ما أثار مخاوف لدى الأوكرانيين والأوروبيين الذي رأوها منحازة لمطالب روسيا الرئيسية.

خلال جولات المفاوضات التالية في جنيف يوم الأحد قبل الماضي، تقدم الأوروبيون بمقترح مضاد للخطة الأمريكية، حيث أعلنت واشنطن وكييف إنشاء "إطار سلام محدث ومحسن" لإنهاء الحرب.

في المقابل، اتهم الرئيس الروسي الأوروبيين بمحاولة إغراق محادثات السلام عبر اقتراح أفكار غير مقبولة بالنسبة لموسكو.

وكشف مساعد بوتين، ان موسكو تلقت في وقت سابق عدّة مقترحات مكونة من 27 نقطة ثم 4 وثائق إضافية نُوقشت مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وقال الرئيس الروسي الأسبوع الماضي، إن واشنطن وكييف قسّمتا المقترحات الأولية إلى 4 أجزاء، ولم يُكشف عن محتواها.