أمريكا تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بفنزويلا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة مرتبطة بفنزويلا.

وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن العقوبات الجديدة تشمل كيانات أشخاص على صلة بفنزويلا.

وفي وقت سابق، اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، دولة فنزويلا بأنها توفر موطئ قدم لإيران وحزب الله، قائلا:"النظام الفنزويلي بات مصدر زعزعة للاستقرار في المنطقة بأسرها".

وأكد روبيو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر تفويضا بمهمة لمكافحة المخدرات المنتجة بكولومبيا عبر أراضي فنزويلا، والتي يسمح نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتهريبها إلى أمريكا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "كون مادورو مستاء من التفويض الرئاسي ضد المخدرات يشير إلى أنها تهرب من فنزويلا".

ةأشار روبيو، إلى أن الرئيس الفنزويلي أبرم 5 صفقات مع أطراف مختلفة على مدار السنوات الماضية وقد خرقها جميعا.