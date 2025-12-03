الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر تسلّم جثة أحد الأسرى من حماس

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الأربعاء، إن الصليب الأحمر تسلم أحد الجثمانين الباقيين داخل غزة ويتجه به نحو قوات الجيش.

وذكر مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تستعد لاستلام جثمان أحد الأسرى من الصليب الأحمر خلال ساعات القادمة.

وأشار مكتب نتنياهو، إلى أنه سيتم نقل الجثمان الذي عُثر عليه اليوم خلال عمليات البحث شمال قطاع غزة، إلى المعهد الوطني للطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس في بيان مشترك، عزمهما تسليم جثة أحد الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر، عند الساعة الخامسة مساء اليوم.

وأوضح الفصيلان أنها عثرا على الجثة خلال عمليات ميدانية شمال غزة، مشيرين إلى أن عملية التسليم ستتم عبر قنوات الاتصال المتفق عليها.