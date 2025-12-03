رئيس الحكومة اللبنانية: مستعدون لمفاوضات فوق عسكرية مع إسرائيل

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، استعداد بلاده لخوض مفاوضات "فوق عسكرية" مع إسرائيل، موضحًا أن خطوة ضم دبلوماسي لبناني سابق إلى اللجنة المعنية محصنة سياسيًا وتحظى بمظلة وطنية.

وقال سلام في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ذهب بعيدًا" في توصيف الخطوة اللبنانية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن لبنان ليس بصدد مفاوضات سلام مع إسرائيل، وأن مسألة التطبيع تبقى مرتبطة بعملية السلام.

وأضاف سلام أن بيروت تلقت رسائل إسرائيلية تتحدث عن تصعيد محتمل من دون تحديد مهل زمنية، مشيرًا إلى أن تقييم الموفدين الذين زاروا العاصمة اللبنانية مؤخرًا يؤكد أن الوضع "خطير وقابل للتصعيد".

وفي ملف السلاح، شدد سلام على أن حزب الله مطالب بتسليم سلاحه، معتبرًا أن ذلك يشكل أحد أهم عناوين مشاركته في مشروع بناء الدولة. ورأى أن سلاح الحزب "لم يردع إسرائيل ولم يحمِ لبنان"، مؤكداً أن الدولة استعادت قرار الحرب والسلم.

وختم سلام قائلاً إن الحكومة لن تسمح بمغامرات قد تقود لبنان إلى حرب جديدة، مشددًا على ضرورة استخلاص العبر من تجربة "نصرة غزة".