كتائب القسام وسرايا القدس تعلنان عزمهما تسليم جثة أسير إسرائيلي الليلة

كتب : محمد جعفر

02:31 م 03/12/2025

سرايا القدس أرشيفية

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي العثور على جثة أحد الأسرى الإسرائيليين خلال عمليات البحث شمال قطاع غزة.

ومن جانبها أشارت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إلى أنها ستقوم مع سرايا القدس، بتسليم جثة الأسير الذي تم العثور عليه في تمام الساعة الـ 5 مساء اليوم.

وقال الجناحان في بيان لهما إن عناصرهما عثروا على الجثة خلال عمليات ميدانية شمال القطاع، مشيرة إلى أن عملية التسليم ستتم مساء اليوم عبر القنوات المتفق عليها مع الوسطاء، ولم تصدر تفاصيل إضافية حول هوية الجثة أو ظروف العثور عليها، كما لم يعلق الجانب الإسرائيلي رسميا حتى الآن على هذا الإعلان.

تأتي هذه الخطوة بينما تتواصل الجهود التي تقودها مصر وقطر للتوصل إلى ترتيبات جديدة ضمن صفقة تبادل الأسرى، والتي تتضمن تبادل أسرى وجثامين بين الجانبين.

