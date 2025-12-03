ماكرون يصل الصين في زيارة حاسمة لبحث التجارة والضغط على موسكو

(د ب أ)

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الصين اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام تركز على التجارة والمحادثات الدبلوماسية فيما يسعى ماكرون لاستخدام بكين في الضغط على روسيا لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إن ماكرون سوف يدعو إلى أجندة للتعاون في المسائل الاقتصادية والتجارية بهدف تحقيق التوازن الذي يضمن "نموا مستداما وقويا يفيد الجميع".

وتهدف فرنسا إلى جذب المزيد من الاستثمارات من الشركات الصينية وتسهيل الوصول إلى السوق أمام الصادرات الفرنسية، ومن المتوقع خلال الزيارة أن يوقع المسؤولون من البلدين على العديد من الاتفاقيات في قطاعات الطاقة وصناعة الغذاء والطيران.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إن ماكرون ملتزم بالدفاع عن "الوصول العادل والمتبادل إلى السوق"، كما سوف تتناول محادثات ماكرون والرئيس الصيني شي جين بينج الحرب الروسية في أوكرانيا سيما عقب اجتماع أمس الأول الإثنين، في باريس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة الشروط المحتملة لوقف إطلاق النار.