بتهمة التجسس لصالح روسيا.. القبض على بريطاني في أوكرانيا

(د ب أ)

أُلقى القبض على رجل بريطاني في كييف للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح روسيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أنباء تفيد بأن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قام بتجنيد روس ديفيد كاتمور، وأنه قام بنقل معلومات حساسة إلى السلطات الروسية مقابل الحصول على المال.

وقال المسؤولون الأوكرانيون إنه نقل إحداثيات الوحدات الأوكرانية وصور منطقة تدريب ومعلومات بشأن الأفراد العسكريين يمكن استخدامها لمعرفة هويتهم.

وقالت متحدثة باسم الخارجية البريطانية" نحن نقدم المساعدة القنصلية للرجل البريطاني الذي تم احتجازه في أوكرانيا"، مضيفًة: "نتواصل عن كثب مع السلطات الأوكرانية".

ويواجه المشتبه به عقوبة السجن لمدة 12 عاما ومصادرة ممتلكاته، حسبما قال مسؤولون أوكرانيون.