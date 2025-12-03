الجيش الإسرائيلي يتهم حزب الله باغتيال 4 شخصيات لبنانية.. ما القصة؟



وكالات

اتهم الجيش الإسرائيلي وحدة خاصة تابعة لحزب الله اللبناني، تُعرف باسم الوحدة 121 باغتيال 4 شخصيات لبنانية بارزة، على خلفية خشيتها من كشف دور الحزب في انفجار مرفأ بيروت.

ووفقا للبيان الإسرائيلي، شملت الشخصيات المغتالة ضباطا في الجمارك وصحفيين كانوا قد أشاروا إلى صلة "حزب الله" بالانفجار، وقد نفى الحزب، كما جاء في البيان، تورطه في هذه الاغتيالات الأربعة، والتي لم يكتمل التحقيق في أي منها.

وأضاف البيان الإسرائيلي، أن هذه الحوادث تضاف إلى اغتيال رفيق الحريري واغتيال إلياس الحصروني، اللذين كشفنا سابقا ضلوع حزب الله فيهما، ناهيك عن قائمة طويلة لم نكشفها بعد"، بحسب الرواية الإسرائيلية.

وتفصيلا، ذكر الجيش الإسرائيلي الحالات التالية:

جوزيف سكاف: رئيس قسم الجمارك سابقا في مرفأ بيروت، حيث قُتل عام 2017 - حسب الرواية الإسرائيلية - بعد أن أُلقي من مكان مرتفع على يد عناصر من الوحدة 121، لأنه طالب بإخراج كميات من نترات الأمونيوم التابعة لحزب الله من المرفأ، وهي المادة نفسها التي تسببت لاحقا بالانفجار.

منير أبو رجيلي: رئيس وحدة منع التهريب في دائرة الجمارك، حيث قتل طعنا في ديسمبر 2020 - بحسب البيان - على يد عناصر من الوحدة المذكورة، بعد أن أدلى بمعلومات حول ارتباط حزب الله بانفجار المرفأ.

جو بجاني: مصور كان من أوائل من وثقوا مشهد الانفجار وتم توظيفه من قبل الجيش اللبناني للمساعدة في التحقيق، إذ قُتل بالرصاص وهو في سيارته في ديسمبر 2020 على يد عناصر من الوحدة 121، الذين سرقوا هاتفه الخلوي قبل الفرار - كما يزعم البيان.

لقمان سليم: ناشط سياسي وصحفي كان يوجه انتقادات كثيرة لـ "حزب الله"، إذ قُتل بالرصاص وهو في سيارته في فبراير 2021 على يد عناصر من الوحدة نفسها، بعد فترة وجيزة من اتهامه "حزب الله" ونظام الأسد بالمسؤولية عن الانفجار وفقا لروسيا اليوم.