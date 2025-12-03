

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، إنه تم إحراز بعض التقدم في المحادثات مع روسيا لإنهاء الحرب مع أوكرانيا.

أضاف روبيو: "ما حاولنا القيام به، وأعتقد أننا أحرزنا بعض التقدم فيه، هو معرفة ما يمكن أن يتعايش معه الأوكرانيون والذي يمنحهم ضمانات أمنية للمستقبل"، مضيفا أن الولايات المتحدة تأمل في أن تسمح لهم التسوية ليس فقط بإعادة بناء اقتصادهم، بل أيضا بالازدهار كدولة.

أعلن الكرملين، انتهاء المحادثات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر.

ودام نحو 5 ساعات الاجتماع الذي تناول خطة أمريكية معدّلة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنوات في أوكرانيا.

وقال الكرملين، إن بوتين وويتكوف بحثا عدة خيارات للتسوية في أوكرانيا، مضيفا: "لم نقترب بعد من حل الأزمة في أوكرانيا وهناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".

وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا والولايات المتحدة لم تتوصلا إلى حل وسط بشأن السلام في أوكرانيا، موضحا أن فرص إحلال السلام هناك لم تعد أقرب لكنها في الوقت نفسه لم تبتعد.

وشدد الكرملين على أن الاتصالات بشأن أوكرانيا بين الولايات المتحدة وروسيا ستتواصل مؤكدا أن لقاء بوتين وويتكوف كان مثمرا وبناء.