وزير الحرب الأمريكي: توليت منصبي بإرادة الله وبطلب من ترامب



وكالات

قالت وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، إنه تولى منصبه الحالي بإرادة الله وكذلك بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك خلال ظهور هيجسيث في "بودكاست" خاص بالصحفية كاتي ميلر، إذ قال: "حدث هذا فقط وفقا لخطة الله وبناء على طلب الرئيس ترامب، لخدمة الأمة".

وأضاف أنه وافق على عرض ترامب لرئاسة الدائرة العسكرية الأمريكية دون تردد، معتبرا منصبه نعمة.

كان اختيار هيجسيث 44 عاما، الضابط السابق في الجيش الأمريكي، والمذيع السابق في شبكة فوكس نيوز، لتولي منصب وزير الدفاع – الاسم السابق للوزارة، قد أثار العديد من الانتقادات، خصوصا بسبب قلة خبرته في إدارة أقوى جيش في العالم فضلا عن بعض التصريحات المثيرة للجدل الصادرة عنه مثل معارضته وجود نساء في الوحدات القتالية.

كما أنه يواجه اتهامات بالإفراط في تعاطي الكحوليات والتصرفات العدوانية تجاه النساء، وهو ما نفاه هيجسيث.

ورغم سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ إلا أن 3 منهم صوتوا بـ"لا" على اعتماد هيجسيث.

وقبيل التصويت، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، إن هيجسيث، بصفته من قدامى المحاربين في الحرس الوطني التابع للجيش وقام بجولات في العراق وأفغانستان "سيجلب وجهة نظر المحارب" إلى وظيفة وزير الدفاع قبل تغيير اسمها لوزارة الحرب، وفقا لروسيا اليوم.