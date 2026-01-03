زهران ممداني عن اعتقال مادورو: "عمل حربي وانتهاك للقانون الدولي"

وكالات

وصف عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، العملية الأمريكية التي ألقت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنها "عمل من أعمال الحرب" وانتهاك للقانون الدولي والفدرالي.

وفي سياق متصل، يجري نقل مادورو وزوجته، اللذين أُلقي القبض عليهما ليلًا في كاراكاس، إلى الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يُحتجز الزعيم السلطوي رهن الاحتجاز الفيدرالي في مدينة نيويورك، حيث يواجه اتهامات فيدرالية.

قال مامداني، إنه تم إطلاعه على العملية وكذلك على "سجن مادورو المخطط له في الحجز الفيدرالي هنا في مدينة نيويورك".

قال مامداني: "إنّ الهجوم الأحادي على دولة ذات سيادة يُعدّ عملاً حربياً وانتهاكاً للقانون الفيدرالي والدولي.. هذا السعي السافر لتغيير النظام لا يؤثر فقط على من هم في الخارج، بل يؤثر بشكل مباشر على سكان نيويورك، بمن فيهم عشرات الآلاف من الفنزويليين الذين يتخذون من هذه المدينة موطناً لهم، ينصبّ تركيزي على سلامتهم وسلامة كل سكان نيويورك، وستواصل إدارتي مراقبة الوضع وإصدار التوجيهات اللازمة".

واجه مامداني، وهو اشتراكي ديمقراطي، بعض الانتقادات خلال حملته الانتخابية لمنصب رئيس البلدية لتردده في وصف مادورو بالديكتاتور خلال مقابلة، وقد أوضح موقفه لاحقاً، قائلاً إنه يعتقد أن مادورو ديكتاتور.