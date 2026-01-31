إعلان

لجنة تحكيم "دولة التلاوة" تعلن نتائج الحلقة الـ24 بعد منافسة قوية

كتب – أحمد العش:

09:47 م 31/01/2026

برنامج دولة التلاوة

أعلنت لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة عن نتيجة الحلقة الـ24 من البرنامج، وسط منافسة قوية بين جميع المتسابقين، إذ شهدت الحلقة تصاعدًا في التوتر والإثارة، حيث ترقب المتسابقون لجنة التحكيم لمعرفة درجاتهم النهائية بعد أداء متميز أمام اللجنة.

وأكدت اللجنة أن المنافسة كانت صعبة وشرسة، مع تقديم كل المتسابقين مستويات عالية من التلاوة، وجاءت النتائج على النحو التالي:
حصل محمد أحمد حسن القلاجي حصل على مجموع 275 درجة بعد تقييمه من الشيخ حسن عبد النبي (99)، والدكتور طه عبد الوهاب (77)، والشيخ طه النعماني (99)، أما عن محمد أحمد حسن عبد الحليم حقق 274 درجة، بعد حصوله على 99 من الشيخ حسن، و76 من الدكتور طه، و99 من الشيخ طه النعماني.

وحصل محمود السيد عبد الله جمع 271 درجة، بعد تقييمه بدرجات 98، 75، و98 من أعضاء اللجنة، في حين حصل محمود كمال الدين حصل على 273 درجة، فيما جاء محمد كامل متساويًا مع القلاجي على قمة النتائج بـ 275 درجة.

وحقق أشرف سيف صالح 274 درجة، أما أحمد محمد علي فجاء بمجموع 273 درجة، ما أحدث بعض التغييرات في ترتيب المتسابقين وبتلك النتيجة غادر المتسابق محمود السيد عبد الله لحصوله على أقل التقييمات.

وأكدت اللجنة أن المنافسة كانت متقاربة جدًا، وأن كل المتسابقين قدموا مستويات متميزة، ما جعل تحديد المتأهلين خطوة دقيقة وحاسمة.

واختتمت الحلقة بالتأكيد على أن صوت الجمهور سيكون له دور كبير في تحديد الفائز بجائزة الجمهور ويعتبر فرصة للمتسابق محمود عبدالله للعودة من جديد، مع الإشادة بكل المتسابقين على أدائهم المتميز وروح المنافسة العالية.

دولة التلاوة تحكيم دولة التلاوة مسابقة القرآن

