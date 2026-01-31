5 ملايين زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال 10 أيام

كتب- محمد لطفي:

حقق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الزوار، حيث بلغ إجمالي عدد المترددين على المعرض 5 ملايين و84 ألفًا و212 زائرًا، خلال عشرة أيام فقط من فتح أبوابه للجمهور.

وشهد المعرض، اليوم السبت الموافق 31 يناير، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث قارب عدد الزوار نصف مليون زائر، وبلغ نحو 491 ألفًا و917 زائرًا، في مؤشر واضح على استمرار الزخم الجماهيري والإقبال المتزايد على فعاليات المعرض.

وانعكس هذا الإقبال الكبير على حجم المبيعات، حيث حققت قطاعات وزارة الثقافة وعدد كبير من دور النشر مبيعات مرتفعة في مختلف الإصدارات، بما يعكس تنامي الوعي الثقافي وحرص الجمهور على اقتناء الكتب في مختلف المجالات.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن هذا الرقم الكبير في عدد الزوار يمثل ثمرة جهد جماعي وتكامل مستمر بين قطاعات الوزارة، والعاملين بالهيئة المصرية العامة للكتاب، إلى جانب التعاون المثمر بين وزارات وقطاعات الدولة المختلفة، والجهات الحكومية والخاصة، واتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب، والقائمين على صناعة النشر، ومركز مصر للمعارض الدولية.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن العمل يجري منذ الآن لاستثمار هذا النجاح، والانطلاق في تنظيم عشرات المعارض بمختلف المحافظات المصرية، وكذلك داخل الجامعات على مستوى الجمهورية، بهدف توسيع دائرة الوصول إلى الكتاب، ودعم نشر الثقافة في جميع ربوع الوطن.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في تطوير المعرض وتقديم برامج ثقافية وفكرية متنوعة، تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، وتسهم في ترسيخ دور مصر الثقافي عربيًا وإقليميًا ودوليًا.

وتُقام الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتُقام فعاليات المعرض هذا العام تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، ويُكرم المعرض الأديب العالمي نجيب محفوظ بوصفه شخصية المعرض، ويقدم المعرض لجمهوره برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا، يضم ندوات فكرية، وأمسيات أدبية، وفعاليات فنية، وأنشطة مخصصة للأطفال والشباب.