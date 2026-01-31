إعلان

إيران: نعمل حاليا على وضع إطار للمفاوضات مع أمريكا

كتب : محمود الطوخي

08:50 م 31/01/2026

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاري

أعلن علي لاريجاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، السبت، أن العمل جار حاليا لوضع إطار للمفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأكد لاريجاني في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أنه "على عكس الأجواء التي تتسبب فيها الحرب الإعلامية المصطنعة، فإن إنشاء هيكل للمفاوضات جار"، دون الكشف عن أيّة تفاصيل إضافية.

ويأتي تصريح لاريجاني بعد يوم من إعلان الكرملين عن لقاء جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، وفي أعقاب تصريحات للرئيس دونالد ترامب أشار فيها إلى أن طهران تسعى لإبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وكان السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، كشف يوم الجمعة أن لاريجاني التقى ببوتين في زيارة لم يُعلن عنها مسبقا.

وأوضح جلالي، أن اللقاء تطرق إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو، خاصة في المجالات الاقتصادية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

