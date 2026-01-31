إعلان

لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.. الهند تستضيف وزراء الخارجية العرب

كتب : محمود الطوخي

08:41 م 31/01/2026

الهند تستضيف وزراء الخارجية العرب

استضافت الهند اجتماعا لوزراء الخارجية العرب، السبت، في إطار سعيها لتعميق الانخراط بمجالات التجارة والطاقة والتعاون الاستراتيجي، تزامنا مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وترأست الهند والإمارات المحادثات بشكل مشترك، بحضور وزراء خارجية ومسؤولين رفيعي المستوى من كافة الدول الـ22 الأعضاء في جامعة الدول العربية.

ويُعد هذا التجمع الأول من نوعه في نيودلهي بعد توقف دام عقدا من الزمن منذ انطلاق المنتدى الافتتاحي في البحرين عام 2016.

وعبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عبر حسابه بمنصة "إكس" عن سروره باستقبال الوفود العربية، قائلا: "يُعد العالم العربي جزءا لا يتجزأ من محيط الهند الأوسع، وتربطنا به روابط حضارية عميقة، وعلاقات شعبية حيوية، وروابط أخوية متينة".

وأعرب مودي عن ثقته بأن تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة والتجارة والابتكار سيفتح آفاقا جديدة ويرتقي بالشراكة إلى مستويات أعلى.

بدوره، أكد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، أن النظام العالمي يمر بمرحلة تحول نتيجة الصراعات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يبدو "جليا" في منطقة غرب آسيا أو الشرق الأوسط، حيث شهد المشهد تغييرا دراماتيكيا في العام الماضي يؤثر على الجميع.

وفي سياق التحليل السياسي، أوضح المحلل الهندي هارش بانت أن تواصل الهند مع الدول العربية يعكس جهودها لترسيخ مكانتها كشريك اقتصادي ودبلوماسي موثوق في وقت تتزايد فيه التنافسات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

يُذكر أن حجم التجارة الهندية مع دول جامعة الدول العربية يتجاوز 240 مليار دولار سنويا، مدفوعا بشكل كبير بواردات الطاقة مثل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

الهند وزراء الخارجية العرب الإمارات وزير الخارجية الهندي

