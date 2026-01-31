قال رئيس إدارة الأزمات في العاصمة الإيرانية طهران علي نصیری، السبت، إن السلطات حددت 82 محطة مترو في العاصمة كملاجئ وتجهز حاليا بمسلتزمات المعيشة.

إلى جانب ذلك، أفاد نصيري بتحديد 300 موقف سيارات بمراكز تجارية وإدارية كملاجئ مع توفير طاقة لإيواء 2.5 مليون شخص، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

ويتزامن الإجراء الاحترازي، مع تصاعد المؤشرات على قرب هجوم أمريكي وسط حشود عسكرية في المنطقة، تشمل حاملة طائرات ومدمرات صواريخ ومقاتلات، فضلا عن عشرات آلاف الجنود.

وفي وقت سابق من اليوم، جددت إيران التأكيد على استعدادها للحوار مع الولايات المتحدة. إلا أنها لوحت أيضاً بكافة الاحتمالات في ردها على أي هجوم أمريكي.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "عدة خيارات مطروحة بشأن مضيق هرمز إذا تصاعدت الأحداث". لكنه أوضح في الوقت عينه أن بلاده مستعدة لتبني اتفاق يضمن عدم امتلاك أسلحة نووية ويرفع العقوبات. وقال في منشور على إكس اليوم السبت، أن بلاده على استعداد للتواصل مع دول المنطقة لحماية الأمن.