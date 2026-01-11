ممداني عن مظاهرات مؤيدة لحماس: لا مكان لدعم "الإرهاب" في نيويورك

أدان عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، الهتافات المؤيدة لحركة المقاومة الفلسطينية حماس التي رُفعت خلال مظاهرة أمام كنيس يهودي، مؤكدا أن "دعم الجماعات الإرهابية لا مكان له في مدينتنا"، وذلك وسط انتقادات إعلامية لتأخر بيانه.

وشهدت المظاهرة التي خرجت ليلة الخميس ضد فعالية عقارية إسرائيلية في كنيس بحي "كيو جاردنز هيل" في كوينز، ترديد ناشطين مناهضين لإسرائيل شعارات مثل: "نحن ندعم حماس"، و"الموت للجيش الإسرائيلي"، و"انتفاضة حرب الشعب".

وفي المقابل، قام متظاهرون يهود بإهانة واستفزاز النشطاء، مرددين هتافات ضد الفلسطينيين وأخرى مؤيدة لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، إضافة إلى هتافات هاجمت العمدة شخصيا بعبارة "تبا لممداني".

وعلق ممداني على الأحداث في بيان وصفته وسائل إعلام أمريكية وعبرية بـ"المتأخر"، قائلا إن الخطاب والتصرفات التي شهدها الحي "خاطئة"، مشددا على أن فريقه ينسق مع الشرطة لضمان سلامة السكان عند دور العبادة بالتوازي مع كفالة حقهم الدستوري في الاحتجاج.