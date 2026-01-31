بث مباشر الحلقة 24 من برنامج دولة التلاوة.. متابعة عربية وعالمية واسعة

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ24 من برنامج "دولة التلاوة"، الذي يحظى بمتابعة كبيرة من المصريين والعرب، بل وحتى جمهور واسع على مستوى العالم، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وتصدر البحث والتساؤل عن طريقة مشاهدة بث مباشر برنامج دولة التلاوة محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي، بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقات الأخيرة من المسابقة الكبرى لاكتشاف مواهب القرآن الكريم.

طريقة مشاهدة الحلة الـ24 من برنامج دولة التلاوة مباشر

يعرض بث الحلقة الـ24 اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً عبر قناة الحياة، بينما تبث في الساعة التاسعة مساءً على قنوات CBC ومصر للقرآن الكريم، بالإضافة إلى منصات وزارة الأوقاف المصرية ومنصة Watch It، مع إمكانية متابعة البث المباشر لمتابعة كل لحظة من المنافسة.

كواليس الحلقة 23 من برنامج دولة التلاوة إشادة وزارية ومواهب استثنائية

شهدت الحلقة الـ23 حضورا بارزا لأعضاء لجنة التحكيم، التي تضم نخبة من علماء وقراء مصر، وعلى رأسهم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي وجه رسائل دعم قوية للمتسابقين، مؤكدًا على أهمية اكتشاف المواهب وتعزيز دورهم في نشر علوم القرآن.

ونال المتسابق محمد القلاجي نصيب الأسد من الإشادات، إذ وصفه وزير الأوقاف بأنه يتمتع بـ "الموهبة الربانية العزيزة"، داعيا إياه إلى الثقة بإمكاناته والسعي ليكون نموذجًا رائدًا في دولة التلاوة المصرية.

وأشادت لجنة مراجعة المصحف الشريف بأداء أحمد حسن، واصفة إياه بـ "المتقن والمبهر"، مؤكدين أنه يخطو خطوات ثابتة نحو الاحترافية.

وجذب المتسابق محمود النجار انتباه خبراء المقامات الموسيقية والقرآنية بفضل رنين صوته، مع تقديم توجيهات فنية دقيقة لضبط موازين المدود وتحقيق الكمال في التلاوة.

اقرأ أيضًا:

تحرك برلماني عاجل بشأن أزمة زيادة الرسوم القضائية

فخور بكم.. الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر بعد فوزه بكأس أفريقيا لكرة اليد