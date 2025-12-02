إعلان

فضيحة توريد السيارات الفارهة.. تحقيقات ألمانية بشأن عمليات بيع للنخبة الروسية

كتب : مصراوي

06:02 م 02/12/2025

ميونخ - (د ب أ)

يحقق الادعاء العام الألماني في مدينة ميونخ جنوب البلاد مع عدة تجّار يُشتبه في خرقهم حظرَ التجارة الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على روسيا.

وأوضح أكسل فالتس ممثل مكتب الادعاء العام في ميونخ أن التحقيقات تتمحور حول عدة أشياء من بينها نحو 50 سيارة فارهة تزيد قيمتها على عشرة ملايين يورو، وهي سيارات "يستخدمها عادة أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية الروسية".

وأضاف فالتس أن إحدى وقائع التحقيقات تتعلق بسيارة مرسيدس مصفحة تبلغ قيمتها 650 ألف يورو، مشيرا إلى أن عمليات التوريد التي يُشْتَبَه في عدم قانونيتها تعتمد على ذكر دول مثل كازاخستان كوجهة نهائية للتوريد، وذلك بغرض التحايل على قرار حظر التوريد إلى روسيا.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في أواخر فبراير/شباط عام 2022. وصرح فالتس بأن الادعاء العام في ميونخ يختص وحده بالتحقيق فيما يتراوح بين 200 و300 واقعة مرتبطة بهذا التحايل، ولفت إلى أن هناك بعض حالات في هذه الوقائع تتعلق بأشياء صغيرة للغاية تُخْطِر بها الجمارك السلطات، ومن ذلك على سبيل المثال طرد أرسلته روسية مقيمة في ألمانيا إلى قريبة لها في روسيا أو العكس.

الادعاء العام الألماني فضيحة توريد السيارات الفارهة لروسيا تحقيقات ألمانية بشأن سيارات بيع للنخبة الروسية فرض عقوبات على روسيا الحرب الروسية الأوكرانية

