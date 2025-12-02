إعلان

ريا نوفوستي: ويتكوف يصل إلى موسكو للقاء بوتين

كتب : مصراوي

04:47 م 02/12/2025

ستيف ويتكوف

وكالات

أفادت وكالة ريا نوفوستي الروسية، بوصول المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى مقر الرئاسة الروسية (الكرملين).

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو لبحث خطة السلام الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي وقتٍ سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر جنودها في وسط مدينة بوكروفسك الأوكرانية الواقعة على خط المواجهة بعد السيطرة عليها، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وقالت روسيا، أمس الاثنين، إنها سيطرت على مدينة بوكروفسك شرق أوكرانيا، ولكن تنفي أوكرانيا ذلك وتقول إنها مجرد "دعاية مضللة".

ستيف ويتكوف بوتين خطة السلام الأمريكية إنهاء الحرب في أوكرانيا

