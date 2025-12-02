زلزال بقوة 2 ,5 درجة يضرب الساحل الشمالي لليابان ولا تحذير من تسونامي

طوكيو- (د ب أ)

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بقوة 2 ,5 درجة ضرب أقصى الساحل الشمالي للبلاد، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وأضافت الهيئة أن الزلزال، الذي بلغت قوته 2 ,5 درجة على مقياس ريختر، وقع قبالة سواحل جزيرة هوكايدو ، على عمق 40 كيلومترا تحت سطح البحر.

وأوضحت الهيئة أن مركز الزلزال قبالة ساحل محافظة هوكايدو كان عند خط عرض 43 شمالا وخط طول 5 ,145 شرقا.

ولم ترد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات، أو خسائر، كما لم تحذر الهيئة من خطر حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).