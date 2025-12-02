إسرائيل تزعم تحقيق "اختراق تكنولوجي" يرصد ويسقط "مسيرات التهريب"

زعم الاحتلال الإسرائيلي اكتشاف تطورات في منظومته الدفاعية، التي أنها تهدف لكشف وإسقاط الطائرات المسيرة التي تستخدم لأغراض التهريب على حدودها قبل أن تشكل خطرًا على أمنها القومي.

وزعمت قناة i24News الإسرائيلية، أن المؤسسة العسكرية في إسرائيل طوّرت منظومات جديدة قادرة على رصد الطائرات المسيّرة واعتراضها، إلى جانب تسريع العمل على أسلحة تعتمد على الطاقة الموجّهة، في إطار تعزيز الأمن على الحدود.

وادّعت القناة العبرية، أن هذه الجهود جاءت بعد تزايد استخدام الطائرات المسيّرة في عمليات تهريب السلاح وتنفيذ نشاطات غير قانونية عبر الحدود.

وحسب القناة العبرية، خلال مؤتمر DeepSenTech، قدّم العميد بني أمينوف، رئيس دائرة البحث والتطوير في وزارة الدفاع الإسرائيلية، عرضًا للمستجدات التقنية التي يجري العمل عليها، موضحًا أن التطوير يشمل:

- تقنيات رصد دقيقة للمسيّرات التي تحلّق على ارتفاعات منخفضة جدًا.

- مسيّرات مخصّصة للاعتراض والمواجهة.

- تقدم سريع في إنتاج أسلحة طاقة موجّهة قادرة على التعامل مع هجمات "الأسراب".

وأوضح أمينوف أن طبيعة هذه التهديدات تتطلّب وسائل سريعة الاستجابة، وأن الحلول الجديدة تعتمد على اختبارات ميدانية مستمرة وتعاون واسع بين مختلف الشركات الدفاعية.

وزعم أن القدرات التي يجري بناؤها تهدف إلى تأمين الحدود والمنشآت الحيوية، وفي مقدمتها المطارات والقواعد العسكرية، ورفع مستوى جاهزية الجيش لمواجهة تحديات مستقبلية في بيئة تتطور فيها التكنولوجيا بوتيرة متسارعة.