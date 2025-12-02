إعلان

بعد السيطرة عليها.. فيديو لانتشار القوات الروسية داخل بوكروفسك الأوكرانية

كتب : مصراوي

10:51 ص 02/12/2025

القوات الروسية

وكالات

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر جنودها في وسط مدينة بوكروفسك الأوكرانية الواقعة على خط المواجهة بعد السيطرة عليها، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وقالت روسيا، أمس الاثنين، إنها سيطرت على مدينة بوكروفسك شرق أوكرانيا، وإذا تأكد صحة ذلك، فإنه سيكون انتصارًا مهمًا لقواتها.

ومن جانبها، رفضت أوكرانيا ما وصفته بـ "تصريحات صاخبة" من جانب موسكو تهدف إلى التأثير على المفاوضات لإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من 3 سنوات، بحسب شبكة "سي إن إن".

ويأتي ذلك بعد وقت قصير من محادثات رفيعة المستوى بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين في فلوريدا بشأن كيفية إنهاء الحرب، وقبل يوم من لقاء متوقع بين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو.

