وكالات

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر جنودها في وسط مدينة بوكروفسك الأوكرانية الواقعة على خط المواجهة بعد السيطرة عليها، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وقالت روسيا، أمس الاثنين، إنها سيطرت على مدينة بوكروفسك شرق أوكرانيا، وإذا تأكد صحة ذلك، فإنه سيكون انتصارًا مهمًا لقواتها.

ومن جانبها، رفضت أوكرانيا ما وصفته بـ "تصريحات صاخبة" من جانب موسكو تهدف إلى التأثير على المفاوضات لإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من 3 سنوات، بحسب شبكة "سي إن إن".

ويأتي ذلك بعد وقت قصير من محادثات رفيعة المستوى بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين في فلوريدا بشأن كيفية إنهاء الحرب، وقبل يوم من لقاء متوقع بين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو.