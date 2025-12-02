واشنطن لا ترى ضرورة لحضور روبيو اجتماع وزراء خارجية الناتو

واشنطن- (د ب أ)

لا ترى الإدارة الأمريكية ضرورة لحضور وزير الخارجية ماركو روبيو اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) المخطط له منذ فترة في بروكسل، على الرغم من استمرار المحادثات حول حل سلمي محتمل للحرب في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يوم الاثنين: "لقد حضر الوزير روبيو بالفعل عشرات الاجتماعات مع حلفاء الناتو، ومن غير العملي توقع حضوره في كل اجتماع".

ويشارك نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو في المباحثات المقررة يوم غد الأربعاء، والتي ستركز على استمرار الدعم لأوكرانيا.

وكان من المقرر أن يكون روبيو في واشنطن لمهام أخرى بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء.

ويعد تخلف وزير خارجية أمريكي عن اجتماعات رسمية للناتو أمرا غير مألوف للغاية.

وقالت المتحدثة السابقة باسم الناتو أوانا لونجيسكو على منصة إكس: "لا أتذكر حدوث شيء كهذا في التاريخ الحديث"، مشيرة إلى أن غيابه سيرسل إشارة خاطئة، خاصة في وقت يتطلب التنسيق الوثيق مع الحلفاء الأوروبيين بشأن أوكرانيا.

ويبدو أن سبب قرار الولايات المتحدة يعود جزئيا إلى أن بعض المسؤولين يرون أن الناتو يشكل عقبة أمام تنفيذ مبادرة الرئيس دونالد ترامب الأخيرة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا بنجاح.