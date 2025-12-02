إسرائيل تشن غارات جوية على جنوب وشمال غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، سلسلة غارات جوية على مناطق خلف الخط الأصفر شرق محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بأن القوات الجوية الإسرائيلية شنت أيضا غارات على مخيم جباليا شمال القطاع، إلى جانب غارة أخرى على شرق مدينة غزة.

جيش الاحتلال يقتحم مستشفيات بالخليل

وأكد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الأهلي بالإضافة إلى اقتحام محيط مستشفى الميزان في مدينة الخليل بحثا عن منفذ عملية الدهس، مساء أمس الاثنين، قرب بلدة حلحول، شمال المدينة.