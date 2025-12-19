إعلان

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لضمانات أمنية ملزمة قانونيا مع الناتو على أساس متبادل

كتب : مصراوي

10:56 ص 19/12/2025

نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو

موسكو- (د ب أ)

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، إن موسكو مستعدة لإبرام ضمانات أمنية ملزمة قانونياً مع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، شريطة أن تقوم هذه الضمانات على أساس متبادل.

وأوضح جروشكو، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد مراراً على أن روسيا "لم تكن لديها ولا تملك أي خطط عدوانية تجاه دول الناتو".

وأكد في الوقت ذاته استعداد بلاده لتثبيت هذه الضمانات بشكل قانوني "ولكن فقط على قاعدة المعاملة بالمثل".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أكد، بوقت سابق، بأن روسيا لا تتبنى أي خطط عدوانية ضد دول الناتو والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنها مستعدة لتقديم مثل هذه الضمانات خطيًا.

وقال لافروف، خلال اجتماع مائدة مستديرة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في موسكو حول الوضع في أوكرانيا، "ليس لدينا أي خطط عدوانية ضد أعضاء حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي، ونحن على استعداد لتوثيق الضمانات ذات الصلة كتابيًا، في وثيقة قانونية. وبطبيعة الحال، على أساس جماعي ومتبادل".

