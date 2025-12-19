إعلان

روبيو: الدعم السريع لديه دعم من الخارج وهدنة قريبة في السودان

كتب : مصراوي

07:11 م 19/12/2025

ماركو روبيو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن قوات الدعم السريع لديها دعم من خارج السودان من خلال تزويدها بالسلاح.

وأضاف روبيو، خلال مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تعمل مع دول المنطقة على وقف تدفق السلاح إلى السودان وعودة طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي: "نعمل على وقف النزاع في السودان والتوصل لهدنة إنسانية مطلع العام المقبل".

وفي سياق منفصل، أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم، بأن استمرار الهجمات على المرافق الصحية في السودان توسعت وأصبحت أكثر فتكًا بحياة الناس.

وقالت الصحة العالمية، إن الاعتداءات على المرافق الصحية في السودان جعل الوفيات فيه الأعلى على مستوى العالم هذا العام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي الدعم السريع لديه دعم من الخارج قوات الدعم السريع هدنة قريبة في السودان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. 1-0
مدبولي: صندوق النقد "ضيف ثقيل" لدى الشعوب.. وبرنامج مصر صاغته الحكومة
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟