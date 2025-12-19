روبيو: الدعم السريع لديه دعم من الخارج وهدنة قريبة في السودان

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن قوات الدعم السريع لديها دعم من خارج السودان من خلال تزويدها بالسلاح.

وأضاف روبيو، خلال مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تعمل مع دول المنطقة على وقف تدفق السلاح إلى السودان وعودة طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي: "نعمل على وقف النزاع في السودان والتوصل لهدنة إنسانية مطلع العام المقبل".

وفي سياق منفصل، أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم، بأن استمرار الهجمات على المرافق الصحية في السودان توسعت وأصبحت أكثر فتكًا بحياة الناس.

وقالت الصحة العالمية، إن الاعتداءات على المرافق الصحية في السودان جعل الوفيات فيه الأعلى على مستوى العالم هذا العام.