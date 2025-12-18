

وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس السابق جو بايدن، وذلك في في خطاب مباشر ألقاه من البيت الأبيض حول إنجازاته لعام مضى من فترته الرئاسية وبرنامجه للسنة القادمة.

قال ترامب، إن إدارة بايدن تسببت في ارتفاع معدلات الجريمة بالولايات المتحدة بسبب موجات الهجرة غير المشروعة.

وأضاف أن: "إدارة بايدن أدخلت ملايين المهاجرين غير الشرعيين لبلادنا ما زاد من تكاليف الكثير من الخدمات".

وتابع: "اتخذنا إجراءات مكنتنا من السيطرة على كارثة التضخم التي تسبب بها بايدن".

وأشار ترامب إلى أن إدارته حققت خلال الأحد عشر شهرا الماضية نجاحات كبيرة، مضيفا: "لديكم الآن رئيس يجعل هذا البلد يعمل".

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة ستحقق "ازدهارا اقتصاديا لم يشهده العالم من قبل".

وسخرت إدارة الرئيس ترامب، الأربعاء، من بايدن عبر وضع لوحة تذكارية عُرضت بشكل بارز على الواجهة الخارجية للبيت الأبيض، وفقا لسكاي نيوز.