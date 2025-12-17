وكالات

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تعمل على توسيع وتعزيز برامج التعاون مع روسيا في مختلف المجالات، مشيراً إلى وجود رؤى ومقاربات مشتركة بين طهران وموسكو حيال القضايا الدولية، مع التركيز على تطوير التعاون المشترك في المشروعات اللوجستية بقطاع الطاقة.

وأوضح عراقجي، في تصريحات له اليوم، أن الولايات المتحدة لا تلتزم بالقانون الدولي، وتسعى إلى فرض شروط تخدم مصالحها فقط، لافتاً إلى وجود تنسيق مباشر بين إيران وروسيا لمواجهة ما وصفه بالعقوبات غير القانونية، ومؤكداً أن العقوبات الأمريكية والغربية المفروضة على البلدين تفتقر إلى الشرعية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن إيران تشهد حالياً تقدماً ملحوظاً في مستوى التعاون العسكري مع روسيا، مؤكداً في الوقت ذاته التزام بلاده بعدم انتشار الأسلحة النووية وحقها في تخصيب اليورانيوم، مشدداً على أن الضربات الأمريكية لم تُلحق دماراً بالتكنولوجيا النووية الإيرانية.

واختتم عراقجي تصريحاته بالتأكيد على أن بلاده ستتصدى لمحاولات فرض الهيمنة الأمريكية، مشيراً إلى دعم إيران لروسيا في مواجهة هذه الهيمنة.