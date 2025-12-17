(د ب أ)

تعتزم وزارة الصحة الإندونيسية نشر 600 عامل صحي، لتعزيز الخدمات الصحية في مراكز الإيواء بأنحاء سومطرة، بعدما شهده الإقليم من فيضانات وانهيارات أرضية مدمرة.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، عن نائب وزير الصحة دانتي ساكسونو هاربوونو، القول إن العاملين المقرر إرسالهم بينهم طلاب طب، وأعضاء في منظمات مهنية، ومتطوعون.

وقال ردا على سؤال بشأن من يشاركون ضمن فرق الرعاية الصحية: "هناك أطباء متخصصون، وأطباء عامون، وممرضون، وغيرهم"موضحًا أن الإجراء يهدف إلى ضمان توفير الرعاية الطبية الكافية للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية في سومطرة بعد الكارثة التي شهدها الإقليم.

وأفاد هاربوونو بأن العاملين الصحيين ينتمون إلى مؤسسات متنوعة، تشمل جامعات ومنظمات صحية مهنية، ومنظمات إنسانية.

كما يشارك أطباء من الجيش الإندونيسي والشرطة الوطنية، وسوف يتم التنسيق مع السلطات الصحية المحلية لضمان توافق مواقع عملهم مع الاحتياجات الميدانية.