كشفت مكالمة هاتفية مسرّبة عن نقاش حاد دار بين الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ورئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، دعا خلاله صالح الحركة إلى وقف إطلاق الصواريخ، محذرًا من أنها تمنح إسرائيل مبررًا لمواصلة استهداف الفلسطينيين وارتكاب مجازر بحقهم.

وبحسب التسجيل المنسوب للطرفين حسب ما نشرته قناة "الحدث"، قال صالح مخاطبًا مشعل: "أوقفوا الصواريخ، أنتم تعطون إسرائيل المبرر لقتل الشعب الفلسطيني، جنبوا الفلسطينيين المجازر"، متسائلًا عن سبب عدم إرشاد السكان لتجنب المناطق التي تعرف الحركة أنها مستهدفة من قبل إسرائيل، رغم علمها المسبق بالأهداف التي جرى رصدها.

من جانبه، كان خالد مشعل طلب من الرئيس اليمني السابق أن تكون الأولوية في أي قمة عربية أو اتصالات دولية وإقليمية، على مطلبين أساسيين، هما وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة، معتبرًا أن سنوات الحصار التي عاشها القطاع "ظالمة وغير مبررة".

ورد صالح قائلًا: "أنا استلمت منك يا أبو الوليد، لكننا نقول ذلك جهراً وعلناً على المستوى القومي والدولي والإسلامي"، مضيفًا أن إطلاق الصواريخ، بحسب وصفه، "مضر بالشعب الفلسطيني ولن يحقق أهدافًا، ولن يؤثر في الإسرائيليين"، معتبرًا أنها تمنح إسرائيل الذريعة لمواصلة ضرب غزة.

وتابع صالح، وفق ما ورد في المكالمة، أنه تحدث مع مشعل ومع قيادات أخرى في الحركة مطالبًا بوقف إطلاق الصواريخ، متسائلًا عن جدواها، ومشيرًا إلى سقوط مئات الشهداء نتيجة الغارات الجوية، وتابع: "قولي كم قتلت من يوم العمليات إلى اليوم مات لليوم 285 شهيد في غارتين من الأمس إلى اليوم".

جرت المكالمة في خضم العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة المعروفة باسم "الرصاص المصبوب"، والتي امتدت من ديسمبر 2008 حتى يناير 2009، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني وتدمير واسع في القطاع، وذلك ردًا على إطلاق صواريخ من غزة.

يُذكر أن علي عبدالله صالح، الذي حكم اليمن لأكثر من ثلاثة عقود، قُتل في ديسمبر 2017 خلال مواجهات مع جماعة الحوثيين عقب انهيار التحالف بين الطرفين، بينما غادر خالد مشعل رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس عام 2017، ولا يزال يُعد من أبرز قيادات الحركة في الخارج.

ويأتي تسريب هذه المكالمة في وقت يشهد فيه قطاع غزة دمارًا واسعًا جراء الحرب الأخيرة التي اندلعت بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، وما تبعه من عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق.