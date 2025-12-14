قتلى يهود ودماء في كل مكان.. حصيلة أولية لحادث إطلاق النار في سيدني

أجرى قنصل جمهورية مصر العربية في الرياض ياسر هاشم زيارة إلى منطقة حائل، حيث التقى بأبناء ورموز الجالية المصرية هناك للاستماع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم لتحسين أوضاع الجالية وسبل تطوير الخدمات القنصلية.

وشدد القنصل المصري خلال اللقاء اليوم الأحد، على ما توليه وزارة الخارجية من اهتمام بالغ برعاية أبناء الجالية وتعزيز قنوات التواصل معهم، وحرصها على تقديم أفضل رعاية لهم في الخارج بما في ذلك التسهيلات المتعلقة بالخدمات القنصلية.

وقد عقد القنصل المصري لقاًء منفصلًا مع الرابطة المصرية لسيدات حائل، حيث استمع القنصل خلال اللقاء إلى شواغلهن ومقترحاتهن في العديد من القضايا التي تهم الجالية المصرية في الخارج. كما أجرى عددًا من اللقاءات مع مجموعة من المسؤولين السعوديين في منطقة حائل، وعلى رأسهم لقاء وكيل إمارة منطقة حائل، ومدير شرطة المنطقة، ومدير الإدارة العامة للسجون، ومدير إدارة الجوازات والوافدين، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

أثنى جميعهم على التمثيل المشرف الذي يضطلع به أبناء الجالية داخل المملكة. كما تفقد القنصل المصري خلال الزيارة عددًا من مدارس المسار المصري في منطقة حائل، حيث التقى بأبناء المصريين المغتربين في تلك المدارس.

وقد صاحب زيارة القنصل المصري إلى حائل مهمة قنصلية لإجراء المعاملات القنصلية للمواطنين المصريين، حيث شهدت المهمة إقبالًا كثيفًا من المواطنين.