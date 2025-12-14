إعلان

انتزع البندقية من المهاجم.. من هو البطل المسلم الذي تصدى لهجوم سيدني؟

كتب : محمد جعفر

04:27 م 14/12/2025
تحوّل رجل يُدعى أحمد الأحمد إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي في أستراليا، بعدما وثّق مقطع فيديو لحظة انقضاضه نحو أحد منفذي الهجوم المسلح على الاحتفالات اليهودية في سيدني، حيث نجح في انتزاع البندقية منه ومنعه من مواصلة إطلاق النار، ما ساهم في تفادي سقوط مزيد من الضحايا، وأكسبه لقب "البطل".

وفي هذا السياق، أكد جمال ريفي أحد المسؤولين في الجالية الإسلامية بأستراليا في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الشخص الذي حال دون إتمام منفذ الهجوم مخططه هو مسلم، مشيرًا إلى أن تدخله كان حاسمًا في إنقاذ أرواح عدد من المشاركين في الاحتفالات.

من هو أحمد الأحمد؟

وبحسب ما نقلته القناة السابعة الأسترالية عن مصطفى ابن عم البطل أحمد الأحمد، فإن الأخير يبلغ من العمر 43 عامًا، ويمتلك متجرًا لبيع الفواكه في منطقة ساذرلاند بسيدني.

كما أنه أُصيب برصاصتين أثناء تصديه للمهاجم، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية مساء الأحد، وأضاف مصطفى: "لا يمتلك أي خبرة في التعامل مع الأسلحة، كان مروره بالمكان مصادفة قبل أن يقرر التدخل لحماية المارة".

