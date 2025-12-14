إعلان

البرد يقتل أطفال بغزة والأمطار تُغرِق خيام آلاف النازحين (فيديو-صور)

كتب : سهر عبد الرحيم

02:05 م 14/12/2025
    البرد يقتل أطفال غزة والأمطار تُغرِق خيام آلاف النازحين (3)
    البرد يقتل أطفال غزة والأمطار تُغرِق خيام آلاف النازحين (4)
    البرد يقتل أطفال غزة والأمطار تُغرِق خيام آلاف النازحين (5)
    البرد يقتل أطفال غزة والأمطار تُغرِق خيام آلاف النازحين (1)
    البرد يقتل أطفال غزة والأمطار تُغرِق خيام آلاف النازحين (6)

تتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار موجة البرد والأمطار الشديدة، التي أودت بحياة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال في القطاع المُدمر.

ويكافح النازحون في خيامهم المتهالكة لحماية أطفالهم من البرد القارس، وسط إمكانيات معدومة وغياب المأوى.

وأسفر منخفض "بيرون" الجوي الذي يضرب القطاع، عن استشهاد حوالي 14 فلسطينيًا بينهم 6 أطفال، وانهيار أكثر من 15 منزلًا حتى أمس السبت، وفقًا لمصادر في مستشفيات غزة.

ويوم الخميس الماضي، ماتت طفلة تبلغ من العمر 9 أشهر جراء البرد الشديد في خيام النازحين بخان يونس جنوبي غزة، بحسب مصادر طبية بالقطاع.

البرد يقتل أطفال غزة والأمطار تُغرِق خيام آلاف النازحين (2)

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان أمس السبت، حصيلة المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع، إذ أدى إلى انجراف وغرق أكثر من 27 ألف خيمة.

كما أفاد المكتب، بأن أكثر من ربع مليون نازح تضرر بفعل مياه الأمطار والسيول والانهيارات التي طالت خيامهم المهترئة، وبأن خسائر القطاع جراء المنخفض الجوي الأخير تُقدر بنحو 4 ملايين دولار.

وحذرت حكومة غزة ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من ارتفاع مخاطر التلوث وانتشار الأمراض جراء المنخفض الجوي.

كما أفاد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بأن أكثر من 140 ألف شخص تضرروا من الأمطار الغزيرة التي غمرت أكثر من 200 موقع للنزوح في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، قالت منظمة أوكسفام الإغاثية، في بيان السبت، إن الخيام غمرتها المياه، واضطر الفلسطينيون إلى "الخوض في مياه الصرف الصحي والطين والحطام دون مأوى مناسب".

الاحتلال يتحمّل المسؤولية

حمّلت حركة حماس والمكتب الإعلامي الحكومي بغزة مرارًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الأوضاع الكارثية التي يعيشها الفلسطينيين، نتيجة تعنته في منع إدخال الخيم ومواد الإيواء والمساعدات الإنسانية العاجلة.

وأكد المكتب، السبت، أن الاحتلال يمنع إدخال 300 ألف خيمة وبيت متنقل إلى قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لإدخال مواد الإيواء والخيام والكرفانات والبيوت المتنقلة كما ينص البروتوكول الإنساني.

كما ذكر التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات بغزة، أن الاحتلال الإسرائيلي سيقيم مدن الكرفانات في مناطق يحددها يدخل إليها من يريد، معتبرًا أن هذه أول بوادر الترحيل القسري ضد الشعب الفلسطيني.

بينما قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن سياسة الخيام مرفوضة بشكل قطعي وعلى الدول المانحة والوسطاء أن يمتنعوا عن إدخالها إلى القطاع.

قطاع غزة أطفال غزة منخفض بيرون الجوي خان يونس السيول

