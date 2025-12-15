إعلان

روسيا: أوروبا تسعى لعرقلة مساعي التوصل إلى تسوية عادلة مع أوكرانيا

كتب-عبدالله محمود:

11:16 م 15/12/2025

سيرجي لافروف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن أوروبا تحاول فرض شروطها على الجميع في الأزمة الأوكرانية، ورغباتها والتآمر ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

واتهم لافروف، خلال بيان اليوم الاثنين، أوروبا بشن حرب مرة أخرى على روسيا، قائلاً:"أوروبا تشن حربا مع الأوكرانيين تحت راية نازية وتزود كييف بأسلحة حديثة ومتطورة".

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن أوروبا تسعى لعرقلة مساعي التوصل إلى تسوية عادلة مع أوكرانيا، مؤكدًا أن الاتصالات مع الولايات المتحدة تبعث على الأمل في أن واشنطن بدأت تفهم موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية بشكل أفضل.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "أن هناك أشخاص عقلانيون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعمون العودة إلى الحد من التسلح".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيرجي لافروف روسيا أوكرانيا الاتحاد الأوروبي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من "الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى
بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026
"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء