روسيا: أوروبا تسعى لعرقلة مساعي التوصل إلى تسوية عادلة مع أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن أوروبا تحاول فرض شروطها على الجميع في الأزمة الأوكرانية، ورغباتها والتآمر ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

واتهم لافروف، خلال بيان اليوم الاثنين، أوروبا بشن حرب مرة أخرى على روسيا، قائلاً:"أوروبا تشن حربا مع الأوكرانيين تحت راية نازية وتزود كييف بأسلحة حديثة ومتطورة".

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن أوروبا تسعى لعرقلة مساعي التوصل إلى تسوية عادلة مع أوكرانيا، مؤكدًا أن الاتصالات مع الولايات المتحدة تبعث على الأمل في أن واشنطن بدأت تفهم موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية بشكل أفضل.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "أن هناك أشخاص عقلانيون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعمون العودة إلى الحد من التسلح".