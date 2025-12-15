ترامب: أجريت محادثات جيدة مع قادة أوروبا بشأن أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجرى محادثات هاتفية مع رؤساء دول وحكومات أوروبا بشأن الجهود الجارية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأوضح ترامب في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، أن المكالمة كانت مطولة وجيدة، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي وقادة أوروبا.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة لديها دعم كبير من القادة الأوروبيين من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأشار ترامب إلى أن أمريكا قريبة من إنهاء الحرب في أوكرانيا، مشددًا على أهمية تجمع موسكو وكييف على رأي واحد.

ومنذ أمس الأحد، يتباحث وفدان أوكراني وأمريكي في برلين لمناقشة خطة مؤلفة من عشرين نقطة لإحلال السلام في أوكرانيا.

ويضم الوفد الأمريكي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ترامب، ولا تشارك روسيا في المحادثات.