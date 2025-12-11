مرتبك كام؟.. كامل الوزير لأحد العمال: بينضحك عليك.. والأخير يرد

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن تنمية الصعيد تعتمد على 3 محاور رئيسية: القطار السريع، والطرق الصحراوية الغربية والشرقية، وتطوير الصناعة كأولوية حالية.

وقال الوزير، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة صدى البلد، إن هناك استراتيجية شاملة للصناعة المصرية، مضيفًا أن خطة عاجلة تُنفذ على الأرض، ومن أبرز محاورها تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة التي عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أن القطار السريع سيمر عبر سفاجا والمناطق الصناعية لتعزيز النقل والتجارة.

وتابع نائب رئيس الوزراء، أنه سأل أحد العمال عن راتبه، فأجاب الأخير "2500 جنيه"، ليرد الوزير "بينضحك عليك"، قبل أن يصحح العامل قائلاً إنها أسبوعية، مع إضافات مثل العيديات والمساعدات في المناسبات، مشددًا على أن الجميع في المصنع -مسلمين ومسيحيين- يعملون كأسرة واحدة تحت قيادة صاحب المصنع "عم جرجس".

وأوضح كامل الوزير، أن من بين 34 مصنعًا غير مرخص في المنطقة، يمكن تقنين 14 منها فقط، لافتًا إلى أن بعضها يتوافق مع معايير البيئة، بينما يحتاج البعض الآخر إلى استيفاء شروط السلامة والصحة المهنية.

وأضاف أن العمل بدأ فعليًا على هذه المصانع الـ14، حيث حصل 8 منها على رخص دائمة، و6 أخرى على رخص جديدة.

وأكد الوزير، أن هذه الخطوات تهدف إلى دفع عجلة التنمية في الصعيد من خلال توفير بيئة صناعية قانونية وآمنة، مع التركيز على خلق فرص عمل مستدامة لأبناء المنطقة.

