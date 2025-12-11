إعلان

زيلينسكي: خطة السلام تلزم روسيا بالخروج من الأجزاء المحتلة

عبدالله محمود

08:21 م 11/12/2025

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن كييف سلمت النسخة المحدثة من خطة السلام إلى الولايات المتحدة أمس، والتي تتضمن 20 بندا وضمانات أمنية واتفاقية لإعادة بناء أوكرانيا.

وأكد زيلينسكي، في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن القضايا المتعلقة بالأراضي لا تزال قيد البحث، مشددًا على أنه من حق الأوكرانيين إبداء رأيهم في التنازلات المرتبطة بالأراضي عبر استفتاء.

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن النسخة المحدثة من خطة السلام تحدد حجم الجيش الأوكراني بـ 800.000 جندي.

وأوضح زيلينسكي، أن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى تفاهم بشأن مقترحات السلام بحلول عيد الميلاد، مؤكدًا أنه سيناقش مع أمريكا الضمانات الأمنية في مكالمة هاتفية اليوم.

ولفت زيلينسكي، إلى أن خطة السلام الجاري بحثها تلزم روسيا بالخروج من الأجزاء المحتلة بخاركيف وسومي، مضيفًا: "روسيا تريد الاحتفاظ بمحطة زابوروجيا النووية لكن نطالب بأن تكون تحت سيطرتنا أو سيطرة أمريكا".

زيلينسكي الرئيس الأوكراني الولايات المتحدة خطة السلام الجيش الأوكراني روسيا

