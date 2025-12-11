البيت الأبيض: ملتزمون بالعقوبات على فنزويلا ولن نسمح لها ببيع النفط

كتب-عبدالله محمود:

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن ناقلة النفط التي سيطرت عليها القوات الأمريكية أمس كانت تحمل نفطا من فنزويلا موجها إلى الحرس الثوري الإيراني.

وأكدت ليفات، في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن وزارة العدل الأمريكية وافقت على أمر قضائي بمصادرة السفينة التي تم احتجازها قبالة سواحل فنزويلا.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "ملتزمون بالعقوبات على فنزويلا ولن نسمح لناقلاتها ببيع النفط من أجل تمويل إرهاب المخدرات".

وتابعت ليفات: "لن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد الناقلات التي تحمل نفطا خاضعا للعقوبات وهي تبحر قرب مياهنا".

وفي سياق أخر، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتواصل مع المسؤولين الأوكرانيين والروس من أجل خطة السلام، مؤكدة أنه أصبح محبط ويريد نهاية للحرب.

وأوضحت ليفات، أنه كان هناك فرصة لاتفاق سلام بشأن أوكرانيا، لافتة إلى أن الولايات المتحدة وستشارك باجتماع نهاية الأسبوع إذا كان الأمر يستحق.