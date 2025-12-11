الخارجية السورية ترحب بإلغاء مجلس النواب الأمريكي قانون قيصر

رحبت سوريا بالتصويت الذي أجراه مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء ما يعرف بـ "قانون قيصر" ضمن ميزانية الدفاع الوطني.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان الخميس، إن إلغاء ما يعرف بـ "قانون قيصر" تعتبر خطوة مباشرة ناتجة عن الانخراط الدبلوماسي البناء الذي قادته الحكومة السورية مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية.

وأكدت الخارجية السورية استمرار عملها الدؤوب لرفع ما تبقى من القيود خدمة المصالح الشعب السوري.

وأعربت الحكومة السورية عن تقديرها لكل من أسهم في دعم هذا المسار آملة أن يقضي التصويت المقبل إلى استكمال إلغاء كامل المنظومة التقييدية وفتح آفاق تعاون جديدة بين الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية.