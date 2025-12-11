إعلان

الخارجية السورية ترحب بإلغاء مجلس النواب الأمريكي قانون قيصر

كتب-عبدالله محمود:

08:56 م 11/12/2025

وزارة الخارجية والمغتربين السورية

رحبت سوريا بالتصويت الذي أجراه مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء ما يعرف بـ "قانون قيصر" ضمن ميزانية الدفاع الوطني.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان الخميس، إن إلغاء ما يعرف بـ "قانون قيصر" تعتبر خطوة مباشرة ناتجة عن الانخراط الدبلوماسي البناء الذي قادته الحكومة السورية مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية.

وأكدت الخارجية السورية استمرار عملها الدؤوب لرفع ما تبقى من القيود خدمة المصالح الشعب السوري.

وأعربت الحكومة السورية عن تقديرها لكل من أسهم في دعم هذا المسار آملة أن يقضي التصويت المقبل إلى استكمال إلغاء كامل المنظومة التقييدية وفتح آفاق تعاون جديدة بين الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية.

وزارة الخارجية السورية مجلس النواب الأمريكي يلغي قانون قيصر قانون قيصر آفاق تعاون جديدة بين سوريا وأمريكا

