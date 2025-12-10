كاتس وزامير ينهيا خلافاتهما باتفاق على توحيد تحقيقات 7 أكتوبر

وكالات

أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الوزير توصّل مع رئيس الأركان إيال زامير إلى اتفاق يقضي بتوحيد التحقيقات التكميلية الخاصة بهجوم 7 أكتوبر 2023.

ومنذ تولّي زامير منصبه في مارس 2025، برزت عدة خلافات بينه وبين كاتس، شملت الجدل حول مسار تحقيقات 7 أكتوبر، إضافة إلى تعيينات عسكرية أُجريت في أغسطس الماضي دون تنسيق مسبق مع الوزير.

كما شهد أكتوبر الماضي محاولة من كاتس لتعيين سكرتيره العسكري غاي ماركيزنو ملحقًا عسكريًا في واشنطن، لكنها اصطدمت برفض من رئيس الأركان، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.