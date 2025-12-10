مجانا ودون حد أدنى.. البنوك توقف قيود فتح الحسابات لمدة أسبوعين

أوقفت البنوك القيود على فتح الحسابات للعملاء الجدد، لتتيح لهم فتح الحسابات دون حد أدنى للرصيد وبالمجان، ودون أي مصروفات إدارية، خلال أول أسبوعين من شهر ديسمبر الجاري، وذلك بمناسبة مشاركتها في فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة البنك المركزي للشمول المالي، التي تهدف إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات وجذب غير المتعاملين مع القطاع المصرفي، بما يسهم في تحقيق هدف "حساب لكل مواطن".

وخلال الفعالية، تقوم البنوك بفتح الحسابات باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، مع تقديم مجموعة من الخدمات المجانية، تشمل بطاقة الخصم المباشر المرتبطة بالحساب، وكارت "ميزة" مسبق الدفع.

كما تتيح البنوك للعملاء الاشتراك مجاناً في القنوات الرقمية، مثل خدمة الإنترنت والموبايل البنكي والمحافظ الإلكترونية.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 36 بنكاً تحت إشراف البنك المركزي المصري، تقدم جميعها خدمات مصرفية للأفراد، باستثناء بنكي سيتي بنك وستاندرد تشارترد اللذين يقدمان خدماتهما للشركات.