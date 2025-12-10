وزير خارجية لبنان يرفض دعوة نظيره الإيراني لزيارة طهران

وكالات

اعتذر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، اليوم الأربعاء، عن عدم تلبية الدعوة التي وجّهها له نظيره الإيراني عباس عراقجي لزيارة طهران في الوقت الراهن، وذلك في ظل الظروف الحالية.

وأوضح رجي في رسالته أن "الاعتذار عن تلبية الدعوة لا يعني رفض النقاش، إنما يعود لعدم توافر الأجواء المؤاتية". وأكد تمسّكه بالحوار، مجدداً دعوته لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وأشار الوزير اللبناني، إلى الاستعداد لـ"إرساء عهد جديد من العلاقات البنّاءة بين لبنان وإيران"، شرط أن تكون قائمة حصراً على الاحترام المتبادل و"الالتزام المطلق بسيادة كل دولة واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل أو تحت أي ذريعة".

وشدّد رجي في رسالته على قناعته بأن "بناء أي دولة قوية لا يمكن أن يتحقق ما لم تحتكر الدولة وحدها، عبر جيشها الوطني، حق حمل السلاح، وتكون صاحبة القرار الحصري في قضايا الحرب والسلم".

وختم رسالته مؤكداً: "ستظلّون دائماً، معالي الوزير، موضع ترحيب في لبنان".