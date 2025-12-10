حماس تتهم إسرائيل باتباع "سياسة القتل البطيء" بعد استشهاد أسير فلسطيني

اتهمت حركة حماس إسرائيل بالمسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير عبد الرحمن سفيان السباتين (21 عاما) من بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم بعد تدهور وضعه الصحي داخل السجن.

وقالت الحركة في بيان إن وفاة السباتين تمثل "جريمة جديدة" ضمن ما وصفتها بسياسة "القتل البطيء" التي تُمارس عبر التعذيب والإهمال الطبي وسوء المعاملة، مؤكدًة أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى تصاعدت منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وحذرت من استمرار ما وصفتها بعمليات "الإعدام الممنهج" داخل السجون، والتي أدت إلى ارتفاع أعداد شهداء الحركة الأسيرة، مطالبة المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها في محاسبة الاحتلال.