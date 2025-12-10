إعلان

حماس تتهم إسرائيل باتباع "سياسة القتل البطيء" بعد استشهاد أسير فلسطيني

كتب : محمد جعفر

01:19 م 10/12/2025

حركة حماس

اتهمت حركة حماس إسرائيل بالمسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير عبد الرحمن سفيان السباتين (21 عاما) من بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم بعد تدهور وضعه الصحي داخل السجن.

وقالت الحركة في بيان إن وفاة السباتين تمثل "جريمة جديدة" ضمن ما وصفتها بسياسة "القتل البطيء" التي تُمارس عبر التعذيب والإهمال الطبي وسوء المعاملة، مؤكدًة أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى تصاعدت منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وحذرت من استمرار ما وصفتها بعمليات "الإعدام الممنهج" داخل السجون، والتي أدت إلى ارتفاع أعداد شهداء الحركة الأسيرة، مطالبة المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها في محاسبة الاحتلال.

